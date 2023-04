Corvaglia e Canalis, "inutile accanirsi". Amicizia finita, cos'è successo davvero

Roberto Tortora 14 aprile 2023 a

C’eravamo tanto amate. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno scaldato i cuori degli italiani per anni con i loro balletti a Striscia La Notizia, dopodichè sono state amiche anche nella vita, al punto da volare dall’altra parte del mondo, sull’Oceano Atlantico, ed aprire un’attività insieme. Un rapporto profondo che, però, si è interrotto bruscamente ed ha lasciato tutti i fan senza parole e con molta amarezza.

A ritornare sul loro litigio è stata l’ex-compagna di Enzo Iacchetti, Maddalena, in un’intervista rilasciata a Oggi: “Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate”. L’ex-velina racconta come l’amicizia con la Canalis sia giunta al capolinea, ma questo non impedisce di restare legata per sempre a bei ricordi e al percorso comune che le loro vite hanno avuto per tanti anni.

Un destino comune, poi, le ha viste entrambe separate dai reciproci compagni: Elisabetta ha chiuso il rapporto con il chirurgo ortopedico americano Brian Perri, da cui ha avuto anche una figlia, Skyler Eva, di cui avranno l’affidamento congiunto. La Corvaglia, invece, si è separata dal suo marito statunitense, Stef Burns, il chitarrista della band Huey Lewis and the News e di Vasco Rossi. Maddalena vive ora a Palma de Maiorca, in Spagna, con la sua piccola Jamie Carly: “Non sono fuggita dall’Italia, è il mio Paese e lo amo profondamente. Una scelta meditata a lungo e che ha come scopo quello di perseguire uno stile di vita più semplice e autentico”.