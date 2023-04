Salma Hayek, binini a 56 anni: mondo "sconvolto"

Roberto Tortora 26 aprile 2023 a

a

a

Ricordate il sensualissimo ballo di Santanico Pandemonium, la novizia indemoniata di Dal Tramonto All’Alba interpretata da una magistrale Salma Hayek nel 1996, all’età di 30 anni? Bene, da allora, da quell’horror semi-serio di Robert Rodriguez, ne sono passati quasi altri 30 di primavere e l’attrice messicana, ora che di anni ne ha 56, non sembra per niente invecchiata. Anzi, in alcuni recenti scatti su Instagram ha sfidato la gravità e messo in mostra un fisico da urlo, strizzato in un bikini da sogno.

La Hayek, candidata agli Oscar nel 2003 come miglior attrice per aver interpretato Frida Khalo e battuta da Nicole Kidman in The Hours, è oggi sposata con il miliardario Francois-Henri Pinault, imprenditore e presidente di Groupe Artémis, ad oggi il secondo gruppo commerciale nel settore del lusso a livello mondiale. Tanti i commenti estasiati dei fan: “Sei incredibile”; “Dovrebbe essere illegale per una di 30 anni, guardare una della tua età in questa forma”. Salma Hayek ha oltre 21 milioni di follower su Instagram, praticamente una piccola nazione devota all’attrice.

La cosa sbalorditiva è che l’attrice ha dichiarato di non aver tempo per fare esercizio e che il suo fisico deriva soprattutto dallo yoga: “Lavoro con una donna a Londra che mi ha insegnato a tenere il mio corpo in un modo in cui i muscoli sono attivati tutto il giorno. Quindi, anche quando ti lavi i denti, i muscoli lavorano. Mi ha insegnato a tonificare i muscoli senza contrarli. Li rilassi e ti concentri sulle parti che devono essere utilizzate, ma mai con tensione. Se sei consapevole del tuo corpo, rimarrai sorpreso dall'effetto che può avere”.