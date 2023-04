Alessia Marcuzzi, lato B e sabbia: un video da urlo

14 aprile 2023 a

a

a

Alessia Marcuzzi sta trascorrendo in una calda località esotica qualche giorno di vacanza con la figlia Mia e un'amica. E ne approfitta per allietare i suoi follower su Instagram con una serie di scatti ad altissimo tasso erotico. La conduttrice infatti si mostra struccati e con i capelli sciolti e selvaggi, in bikini sulla spiaggia, col la sabbia appiccicata addosso mostrando tutti i lati del suo corpo...

"Ilary Blasi? Dopo il divorzio...": bomba a pochi giorni dall'Isola dei Famosi

A 50 anni la Marcuzzi ha un fisico statuario, una roba da far invidia alle ben più giovani colleghe. Inutile dire che le foto che ha condiviso hanno fatto il pieno di cuoricini e di commenti. "Fai sempre girare la testa", ha scritto uno. "Sei davvero bellissima", ha aggiunto un altro. E ancora: "Hai sempre un fisico super". Non sono però mancati i messaggi dei soliti haters che l'hanno attaccata perché troppo magra o per il ricorso a qualche ritocchino estetico. "Ma che bisogno c'è di trattenere il respiro per tirare indietro una pancia che non esiste...è orribile da vedere e poi lo sappiamo che è magra. Patto col diavolo? Io direi contratto col chirurgo...", ha infatti osservato una. "Ma fai la fame?", ha provocato un altro". E infine: "Fisico esagerato...ma la bocca... perché???".