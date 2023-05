Noemi Bocchi fa impazzire Ilary Blasi: dove porta la figlia Isabel (senza Totti)

10 maggio 2023 a

Ilary Blasi si sta godendo l’ottimo momento professionale, con la conduzione dell’Isola dei Famosi che piace molto ai telespettatori di Canale 5. Da questo punto di vista la frizzante conduttrice è una garanzia per Mediaset, dato che non si limita a gestire il reality ma ne è anche protagonista con il suo modo di stare davanti alle telecamere e le sue uscite iconiche.

A livello personale la Blasi sembra molto felice con Bastian Muller, che recentemente ha trascorso qualche giornata al parco dell’Eur con la piccola Isabel, la minore dei tre figli avuti con Francesco Totti. Adesso però Isabel è stata fotografata dal settimanale Chi mentre si apprestava a partire con Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex capitano giallorosso. Le foto scattate dai paparazzi mostrano la piccola di 7 anni mentre trascina un trolley insieme a Sofia, la figlia di 11 anni avuta dalla Bocchi durante la precedente relazione.

La cosa curiosa è che nella foto si vede solo Noemi: di Totti non c’è traccia. Non è chiaro se fosse assente soltanto negli scatti, ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha avanzato un quesito: come prenderà queste foto Ilary, dopo che Francesco - secondo i rumors - aveva reagito male agli scatti della piccola Isabel mano nella mano con Bastian?