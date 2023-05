Al Bano, "Romina Power infastidita". E ora... voce pazzesca alla vigilia dello show

Roberto Tortora 11 maggio 2023 a

Come in una serie tv fantasy infinita, l’eterna lotta tra Romina Power e Loredana Lecciso aggiunge una nuova stagione, un altro capitolo della saga Carrisi. Il motivo è legato all’imminente show di Al Bano in programma all’Arena di Verona il prossimo 18 maggio, che sarà trasmesso anche su Canale 5. Dalle pillole di gossip di Dagospia s’intende che la presenza di Loredana Lecciso allo spettacolo per gli 80 anni dell’artista avrebbe infastidito e non poco la Power.

Il cantante di Cellino San Marco, a causa di queste rimostranze, ha dovuto fare un dietrofront inaspettato. Il traguardo degli ottant’anni non è cosa da poco, un unicum in cui l’artista pugliese avrebbe avuto il piacere di avere al suo fianco tutta la sua famiglia allargata, ma i piani sono stati rovinati. Della vita privata di famiglia, esposta al pubblico, ne ha parlato anche la figlia Jasmine, intervistata dal CorSera. “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

È stata la stessa Lecciso a fare un passo indietro, si è chiamata fuori per il bene dei suoi figli. Ma non è da escludere che la vendetta venga servita su un piatto freddo, dopo questo affronto subìto. Nel frattempo, Al Bano ha altro a cui pensare e lo show che prepara sarà un ritorno in grande stile. Un trionfo annunciato. A Veona avrà modo di celebrare una carriera lunga sessant’anni e che lo iscrive di diritto nella storia della musica italiana, come alfiere del Made In Italy all’estero. Soprattutto in Russia, dove è una celebrità. Lo spettacolo si intitolerà Al Bano 4 Volte 20 e avrà diversi ospiti importanti, tra cui Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero.