Kate e William, la figlia segreta che può far saltare il trono: "Preoccupatissimi"

Un divorzio può far saltare in aria la Corona britannica. A quanto pare negli ultimi giorni si stanno susseguendo le voci di una possibile separazione tra Rose Hanbury e il Marchese Davis Cholmondeley. I due da troppo tempo andrebbero avanti tra litigi e urla che sono arrivate fino alle orecchie di William e Kate. La coppia in crisi infatti è vicinissima al futuro re e alla futura regina. E questo è uno dei motivi che preoccupa e non poco. Ma c'è un altro dettaglio in questa storia.

Si vocifera dalle parti di Londra che la primogenita di Rose possa essere figlia illegittima di William. Una figlia avuta nel 2015 e mai riconosciuta. In caso di dovorzio infatti potrebbe esplodere una vera e propria "bomba" tra le mura della Royal Family. Infatti William e Kate sono preoccupatissimi per una eventuale richiesta da parte della figlia di Rose di un riconoscimento da parte del principe della paternità finora negata.

E questo cambierebbe in modo pericoloso e inaspettato la linea di successione al trono. Non un dettaglio da poco. E per questo motivo si dice che William e Kate siano preoccupatissimi nell'attesa di un intervento di Re Carlo per risolvere la situazione.