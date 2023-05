Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli? In terrazza nel cuore della notte...

30 maggio 2023 a

Con un balletto super sexy Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli hanno infiammato la notte romana. La loro performance sulla terrazza dell'ultimo piano del palazzo dell'arte di Alda Fendi, nel cuore della Capitale, è stata ripresa con un video, probabilmente dal marito della Santarelli Bernardo Corradi, e poi postata dalle due showgirl sui rispettivi social per la felicità degli ammiratori. “Le ragazze vogliono solo divertirsi” si legge sul profilo Instagram di Elena a corredo del filmato che è stato poi ripostato da Alessia. E a vedere le immagini sembra proprio che ieri sera ci siano risucite.

Le due amiche si sono date appuntamento sul letto del locale Rhinoceros Rooftop, che proprio ieri inaugurava, per ammirare le bellezze di Roma, ma una volta partita la musica, non sono riuscite a trattenersi dando vita a un ballo super sexy sotto gli occhi divertiti degli altri presenti. La Marcuzzi indossava un bustier attillato con maliziosi ricami e trasparenze, mentre la Santarelli era in completo giacca e pantaloni rosa e micro top in paillettes.