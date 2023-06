Aurora Ramazzotti, "banano": pare che nell'intimità...

01 giugno 2023 a

La sfida della giornata per i due milioni di follower di Aurora Ramazzotti è indovinare il soprannome del figlio, il piccolo Cesare, che diventato suo malgrado, e senza saperlo, un vip anche se l'influencer fa in modo che non si veda mai il volto. Il bebé in famiglia è già chiamato affettuosamente "banano" (chissà poi perché?), ma ha anche un nome segreto con lo quale lo chiama la mamma nell'intimità. Qual'è? È la stessa Aurora a chiederlo ai fan con il quali condivide giornalmente la sua attività a tempo pieno appresso al neonato.

"Cesare ha un soprannome improbabile, oltre a banano. Vediamo se qualcuno riesce a indovinarlo", ha scritto l'influencer nelle storie di Instagram pubblicando le foto nelle quali per far sorridere il suo bambino, fa alcune smorfie e facce divertenti con il ciuccio in bocca. Pisellino? Fagiolino? Orsacchiotto? Mamma Aurora non lo ha ancora svelato. Cesare la chiama: e infatti in sottofondo si sentono i teneri versetti tipici del neonato. Quindi, Aurora dice: "Mi sa che qualcuno qui ha fame". Oltre alle storie pubblicate di prima mattina, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha anche postato una serie di foto nuove sempre in compagnia del suo amato Cesare. La didascalia recita: "Respirare un'aria nuova", l'influencer ha, poi, aggiunto un cuore blu per il suo bambino.