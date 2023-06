Belen Rodriguez, bikini strizzatissimo e fuori la farfallina: foto incendiaria

03 giugno 2023 a

Passano gli anni, ma la bellezza di Belen Rodriguez è sempre statuaria. Nelle ultime ore su Instagram la showgirl argentina è tornata a fare stories provocando, mostrando l’ormai celebre “farfallina” ed esaltando le sue curve in un mini-bikini. Non è noto in quale resort stia passando le giornate, ma di certo c’è che Belen si sta godendo un po’ di relax al sole e vicino al mare.

Proprio il dettaglio della “farfallina” ha suscitato un po’ di scalpore: in costume la showgirl ha mostrato il suo fisico perfetto a milioni di follower ed è spuntato anche il tatuaggio che si è visto per la prima volta sulla scalinata del Festival di Sanremo, quando Belen è stata co-conduttrice al fianco di Gianni Morandi e Michelle Hunziker. Secondo alcuni le foto sensuali potrebbero essere un “messaggio nascosto” per Stefano De Martino, che da qualche tempo non appare più sui social dell’argentina.

"Sono in crisi": il momento più buio di Belen e De Martino

Qualche giorno fa Belen aveva pubblicato delle stories in cui si trovava in aereo insieme al figlio Santiago, direzione Napoli. Poi nelle stories successive aveva pubblicato De Martino che giocava a calcio con il figlio, ma molti hanno avanzato sospetti sul fatto che Belen e Stefano non abbiano condiviso alcuno scatto insieme né un tag. Ciò potrebbe non significare nulla, ma alimenta le voci di crisi, che puntualmente saltano fuori quando si parla di questa coppia.