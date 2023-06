Striscia la Notizia, "mi hai fatto preoccupare": Gerry smaschera la Hunziker

03 giugno 2023 a

a

a

"Mi hai mandato un messaggio, mi hai fatto preoccupare": sempre all'insegna dell'ironia i pre-puntata di Striscia la Notizia e soprattutto gli scambi di battute tra i due conduttori, Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Quando lui ha detto di essersi preoccupato, la showgirl svizzera ha risposto: "No ora mi è passata, ma stamattina mi sono presa uno spavento pazzesco".

Il pre-puntata di Striscia la Notizia con Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Striscia la Notizia, chiusura di stagione col botto: i numeri che stracciano la concorrenza

E quando Gerry ha provato a incalzarla per farle dire a tutti di cosa si trattava, "dai dillo al pubblico", lei in un primo momento ha detto di no e poi ha rivelato a tutti: "Mentre stavo pulendo la cucina a un certo punto ho visto un topo enorme, era un ratto. Era talmente grande che per stare in casa mi pagava pure l'affitto", ha poi detto sorridendo. Il conduttore, allora, ha detto che lui invece non ha paura di nessun animale e che anzi è solito fare il bagno con i suoi gattini. A quel punto è comparso un fotomontaggio di Gerry in una vasca con delle tigri. "Io di solito faccio il bagno anche con le paperette, qui non si vedono ma prima c'erano, se le sono mangiate". E in studio tutti giù a ridere.