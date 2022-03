Silvia Toffanin mai vista così a Mediaset: “Cosa succederà domenica”, lo zampino di Pier Silvio? 

10 marzo 2022 a

Appuntamento speciale con Verissimo questa settimana. Domenica 13 marzo il programma di Silvia Toffanin durerà ben quattro ore: inizierà alle 15 e 10 e terminerà alle 18 e 45. Motivo? Il pomeridiano di Amici, che di solito va in onda prima di Verissimo, è finito. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, ce ne saranno tanti. Sabato 12 marzo la conduttrice ospiterà in studio, tra gli altri, Tommaso Stanzani, fidanzato di Tommaso Zorzi ed ex allievo di Amici, che torna in trasmissione dopo diversi mesi.

Con la Toffanin, poi, ci saranno pure Ludovica, Beatrice ed Eleonora Valli, sorelle molto attive sui social. Le prime due in particolare sono due ex volti molto conosciuti di Uomini e donne. Infine spazio alla musica con Francesca Michielin, reduce dall'esperienza di Sanremo, dove ha accompagnato Emma in veste di direttrice d'orchestra.

Tra gli ospiti di domenica, invece, ci saranno Pierpaolo Pretelli, ex velino e fidanzato di Giulia Salemi, l'attore Pierfrancesco Favino, la giornalista e scrittrice Rula Jebreal. E poi alcuni ex gieffini, come Soleil Sorge, Miriana Trevisan, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi. Di recente, tra l'altro, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, insieme ai figli Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nata nel 2015, sono stati paparazzati da Chi durante un soggiorno a Portofino. Negli scatti la famiglia appare in perfetta sintonia.

