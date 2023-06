Cristina Scuccia? "So chi è il suo amore segreto": ora tutto torna...

22 giugno 2023 a

"Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l'ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza": Marco Mazzoli, vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi, lo ha detto in un'intervista a Leggo parlando dell'ex compagna di reality Cristina Scuccia, ex suora. Di delusioni e brutte esperienze, però, la cantante non ha mai parlato nelle diverse ospitate a Verissimo o in altri programmi tv. A questo punto, dunque, è probabile che l'ex suor Cristina non abbia ancora raccontato tutto ciò che c'era da raccontare.

Parlando, invece, dell'amore di Cristina - di cui l'ex naufraga ha preferito non rivelare l'identità - il conduttore de Lo Zoo di Radio 105 ha rivelato: "All’Isola Cristina aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei". La cantante si sarebbe innamorata di una persona conosciuta in Spagna poco prima di partire per l'Honduras.

Quando il reality condotto da Ilary Blasi ha preso il via due mesi fa, si era parlato di un possibile coming out da parte della Scuccia proprio sull'Isola - lo aveva anticipato anche l'opinionista del programma Vladimir Luxuria - e ora le parole di Mazzoli sembrano confermare quelle voci. Alla fine, però, Cristina sarebbe tornata sui suoi passi.