Paola Caruso, vergogna degli hater contro il figlio malato: "Ma come fa?"

"Ma tuo figlio cammina di già?". I social sono spietati con Paola Caruso. L'ex Bonas di Avanti un altro, lanciata da Paolo Bonolis, alcuni mesi fa aveva raccontato a Verissimo, in lacrime, il dramma del figlioletto che per un gravissimo errore medico (gli era stato somministrato un farmaco illegale) si era sentito male durante una vacanza a Sharm el Sheikh perdendo l'uso di una gamba.

Operato al Gaslini di Genova, il piccolo sta lentamente recuperando l'uso dell'arto e su Instagram la bionda showgirl pubblica spesso le foto insieme a lui. Una testimonianza commovente di faticosa serenità ritrovata.





Dalle emozioni forti in studio da Silvia Toffanin ai sorrisi radiosi al mare, tra le onde della Liguria. Una "favola" che non convince però molti follower della Caruso, che commentano con parole durissime, spesso velenose e allusive, suggerendo che la donna abbia "ingigantito" il problema del figlio al solo scopo di farsi facile pubblicità.

Un commento su tutti: "Io sempre più incredula su questa storia... non si è mai visto il bimbo con un tutore ed ora cammina pure da solo al mare, in Liguria e tra l'altro le spiagge non sono fatte di sabbia quindi avrebbe più problemi a camminare". La Caruso mantiene la calma e replica: "Cammina con il tutore ancora purtroppo… ovvio in spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti". Basterà questo per allontanare i più vergognosi sospetti su di lei?