Giorgia Soleri, "le mie serpi di Falloppio": via gli slip, una foto estrema

Giorgia Soleri ha voltato pagina. Dopo la rottura con Damiano David l'attivista ex partecipante di Pechino Express non si limita a prendere i mezzi pubblici (come lei stessa ha ammesso tempo fa), ma arriva a farsi un nuovo tatuaggio. Una scelta particolare e legata alla malattia di cui soffre, l’endometriosi. Ecco allora le sue "serpi di Falloppio". Proprio sopra il ventre, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro, due serpenti che, tra un incrocio e l'altro su loro stessi, alla fine incontrano i loro musi poco più in basso dell'ombelico.

La posizione è all'altezza delle tube uterine, ossia i due condotti simmetrici che mettono in comunicazione ciascuna delle due ovaie. Là dove la Soleri ha sempre sofferto forti dolori. L'attivista non ha mai fatto mistero della malattia e neppure delle diagnosi successive tra cui la vulvodinia e la fibromialgia che causano fitte e gonfiore addominale.

Sotto la foto pubblicata sulle sue storie Instagram l'ex compagna del frontman dei Maneskin ha anche aggiunto: "Sto aspettando che passino gonfiore e infiammazione per postare una foto decente (senza le mutande tagliate e attaccate con il nastro adesivo) ma sono innamorata persa. Vi presento le mie 'serpi di Falloppio'".