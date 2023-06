Elisabetta Canalis, parti intime in primo piano: la foto nella bufera

29 giugno 2023 a

Fanno discutere le ultime foto di Elisabetta Canalis. L'ex velina di Striscia la Notizia è sempre molto attiva sui social dove pubblica scatti che la ritraggono mentre si allena, in intimo e anche in bikini. Proprio una foto al mare scatena la polemica. Il motivo? La Canalis si ritrae dal basso e in primo piano spunta l'inguine.

Tra i tanti commenti, ce ne sono alcuni più spinti e altri critici nei suoi confronti. Insomma, la Canalis fa parecchio parlare. Intanto sembra non andare a buon fine il tentativo di riavvicinarsi all'ex amica Maddalena Corvaglia. La fu velina mora aveva pubblicato una vecchia foto delle due insieme. Dall'altra parte però non ci sarebbe stata la volontà di riavvicinarsi.

"Dite a Elisabetta Canalis - scrive su Dagospia Alberto Dandolo - che può postare su Instagram tutte le foto del suo album privato che la ritraggono con Maddalena Corvaglia! Non c’è trippa per gatti: Maddy non ha intenzione nemmeno di guardarla col binocolo".