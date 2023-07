Meghan Markle? "Ora fa da sola", conferme anonime: scarica il principe Harry

11 luglio 2023 a

Da tempo si rincorrono le voci sulla crisi di coppia tra il principe Harry e Meghan Markle, la cui popolarità tra serie Netflix e il libro del rosso ribelle è colata a picco, sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti. Già, hanno ottenuto l'esatto opposto rispetto a quelle che erano le loro ambizioni. E ora starebbero arrivando alle prime conclusioni.

La premessa è semplice: il brand di coppia non sembra più funzionare. E così, mentre sullo sfondo continuano ad aleggiare le indiscrezioni su una separazione che, dopo tutto quel che han combinato, sarebbe clamorosa, ecco che piovono altri rumors circa la scelta di Meghan Markle, una il cui tratto distintivo è l'ambizione: vuole fare tutto da sola.

Già, dopo il licenziamento da parte di Spotify, ovvero addio a un contratto da 20 milioni di dollari, la duchessa di Sussex - perché tale ancora e nonostante tutto è - avrebbe deciso di cambiare strategia per dedicarsi a una serie di progetti in solitaria, con buona pace del principe Harry, il suo maritino che oggi, forse, non appare più poi così utile.

Separazione sia, insomma, seppur per ora soltanto professionale. E così ecco che Harry è pronto al ritorno in Africa per un altro documentario per Netflix, mentre Meghan si affida alla potentissima agenzia William Morris Endeavour, che a Hollywood fa il bello e il cattivo tempo e che, tra i molti, rappresenta anche Serena Williams, l'ex dominatrice del tennis femminile che si è data a nuovi tipi di carriera. "Meghan pensa di avere maggiore probabilità di successo se si mette a lavorare da sola, anche se ha il totale supporto del marito", confida una fonte al magazine Bella. Insomma, Meghan Markle ha un nuovo obiettivo: rifarsi il nome a Hollywood, tornare a contare più di qualcosa nel jet-set più esclusivo e inaccessibile che ci sia. E quest'obiettivo lo vuole raggiungere senza il consorte.