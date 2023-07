Totti-Blasi, "sono spariti 5 Rolex": l'ultimo impensabile colpo di scena

14 luglio 2023 a

La questione Rolex si complica per Francesco Totti e Ilary Blasi. Quest'ultima, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe denunciato la scomparsa di cinque orologi della collezione in "affidamento congiunto" con l'ex marito. E non solo: la conduttrice avrebbe denunciato anche la mancanza di altri beni come borse e gioielli. Ora sarebbe in possesso di solo due o tre orologi di lusso.

La Blasi, come racconta il Corsera, avrebbe dovuto riportare nella cassetta di sicurezza cointestata tutti i gli orologi regalati dall'ex marito, secondo quanto deciso dal giudice civile, che di questi beni di lusso aveva stabilito, appunto, l'affido condiviso. Peccato però che nella memoria presentata all’udienza di costituzione delle parti mercoledì 12 luglio, la conduttrice - assente in aula - abbia fatto sapere di non possedere tutti gli orologi, ma solo "due, al massimo tre, e di non essere a conoscenza della sorte degli altri oggetti". Tra gli orologi mancanti ci sarebbe anche un prezioso Daytona Rainbow. E il valore totale degli orologi svizzeri contesi, rivela il Corriere, si aggirerebbe intorno a 1 milione di euro. Allo stesso tempo, l'ex moglie di Francesco Totti avrebbe anche richiesto la restituzione di alcuni beni come borse e gioielli.

Intanto la conduttrice si starebbe godendo le vacanze estive a Rio de Janeiro. Qualche giorno fa, nelle sue Instagram stories, ha mostrato ai suoi fan il momento in cui, mentre era in mare aperto a bordo di una barca, ha avvistato una grossa balena: "Eccola. Davvero è enorme".