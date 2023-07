Ilary Blasi? La foto di Noemi Bocchi scatena un pandemonio: eccola

07 luglio 2023 a

Una foto pubblicata nelle scorse ore da Noemi Bocchi ha scatenato gli utenti sui social. Nelle sue stories di Instagram, la compagna di Francesco Totti ha postato uno scatto in cui la si vede seduta in un jet privato con un cappello da cowboy e lo sguardo rivolto verso il finestrino. Un'immagine che a diversi fan ha ricordato molto quella dell'ex moglie di Totti, Ilary Blasi, di qualche giorno fa.

Poco tempo fa, infatti, la conduttrice aveva pubblicato una story sul suo profilo mentre era in partenza per Rio col fidanzato Bastian. E la posa è molto simile a quella di Noemi: seduta in un jet privato, mentre guarda fuori dal finestrino. L'unica differenza, forse, è che la Blasi ha le gambe tirate sul sedile. Solo una casualità? Chissà. Certo è che la somiglianza tra le due non è sfuggita ai follower. E in effetti Noemi Bocchi e Ilary sono state fin da subito paragonate per alcuni tratti estetici che le accomunerebbero. Tuttavia, nonostante tutte e due siano delle belle donne, l'ex numero 10 della Roma ha ribadito mesi fa al Corriere della Sera che per lui sono molto diverse. Al momento Noemi e Totti sono in vacanza negli Stati Uniti con tutti e tre i figli dell'ex calciatore.