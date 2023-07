Belen Rodriguez, "uno schifo": pugnalata a De Martino

23 luglio 2023 a

Fermi tutti, parla Belen Rodriguez, per la prima volta da quando è esploso il gossip sulla sua nuova crisi coniugale con Stefano De Martino, con tanto di paparazzate della showgirl argentina in tenera compagnia di tale Elio, imprenditore bresciano che sarebbe il suo nuovo compagno.

L'ormai ex conduttrice del Le Iene e di Tu si que vales non sta attraversando un periodo facile, e per commentare l'ennesima turbolenza sentimentale di una vita privata decisamente movimentata si affida, sui social, al testo di una canzone, Rie cuando puedas, del rapper spagnolo El Chojin.

Un testo con passaggi particolarmente forti e che sembrano cuciti su misura proprio sui travagli di Belen, una sorta di flusso di coscienza assai doloroso. E la storia Instagram della Rodriguez è diventata subito virale.

Di seguito, il testo tradotto della canzone:

Bene

Eccomi in uno di quei giorni

In cui nessuno risponde al telefono

E i muri si stanno chiudendo su di te

So che c’è sempre una via d’uscita

Ma sapendo che tutto andrà meglio

Non significa che mi sento uno schifo

Passano gli anni, i progetti, i sogni

Ti ricordi come volevi essere quando eri piccolo?

Crescere è rendersi conto

Che la vita non è come vorresti che fosse

tutto è molto più complesso

Responsabilità, lotte, doveri

Sorridi quando non ne hai voglia

Mentire per evitare di ferire le persone che ami

Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo

Vale la pena fare quello che dovresti?

Più volte di quanto vuoi davvero?

Perché ho finito per fare quello che fanno tutti

E se mi sentissi sempre diverso?

Sono stato un codardo travestito da coraggioso

Sempre consapevole di “cosa dirà la gente”

Nascondo le mie paure per apparire forte

Ma non più, è il momento di essere coerenti perché

Perché penso di averlo visto, amico, e…

Forse la chiave per essere veramente liberi è:

Quando puoi ridere e piangere quando serve

Sii onesto con te stesso

Concentrati su ciò che è importante e dimentica il rumore

Forse la chiave per essere veramente liberi è:

Quando puoi ridere e piangere quando serve

Non essere ossessionato dagli obiettivi

Cerca di rilassarti e vivere qualcosa di più calmo

Con questo argomento mi faccio una promessa:

Sto facendo tutto il necessario per trovare soluzioni, non problemi.

So di non essere perfetto

Beh, non mi farò più del male per esserlo

Imparerò a dire di no

Accettarmi così come sono, misurare il mio valore

Perché a volte ero coraggioso per paura

So che sembra strano, ma sai una cosa?

Peggio ancora, è vero

Oggi cerco di dormire comodamente

non sembra molto ambizioso

Ma credimi, è molto.

Studio la vita da 30 anni

Non c’è male che non sia per sempre?

È una bugia

Mi concentrerò su ciò che è importante:

Sulla mia famiglia, i miei amici, la mia passione per l’arte

Accetterò di avere il diritto di essere giù di tanto in tanto

Perché essere giù è umano

Non rinuncerò a nessun problema

Mi fido di me stesso e sono in grado di battere qualsiasi cosa

Cadrò ancora milioni di volte

Ma mi rialzerò sempre

Perché ho capito che, oh

Oh sì amico, l’ho capito, hhm

Forse la chiave per essere veramente liberi è:

Quando puoi ridere e piangere quando serve

Sii onesto con te stesso

Concentrati su ciò che è importante e dimentica il rumore

Forse la chiave per essere veramente liberi è:

Quando puoi ridere e piangere quando serve

Non essere ossessionato dagli obiettivi

Cerca di rilassarti e vivere qualcosa di più calmo