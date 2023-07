Belen Rodriguez, corna di De Martino? "Qualcuno che...", conferma fragorosa

22 luglio 2023 a

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è cosa nota da giorni e ora anche sostanzialmente ufficiale. Misteriose le ragioni dietro la rottura, anche se si sospetta un tradimento di lui (e l'argentina, nel frattempo, si è già fatta paparazzare con un nuovo uomo).

Ora, a rafforzare l'ipotesi delle corna rifilate da De Martino a Belen, scende in campo anche la sorella della showgirl, Cecilia Rodriguez, la quale ha scritto sui social un messaggio piuttosto esplicito per quanto sibillino. In spagnolo, ha vergato quanto segue: "Te creciò el corazòn cuando perdonaste a quien nunca te pidiò perdòn". La traduzione recita: "Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono". Sin troppo semplice immaginare dove siano piovuti i sospetti.

Belen Rodriguez umiliata dalla sorella di De Martino: il caso deflagra

Il messaggio di Cecilia è stato pubblicato a corredo di un suo post su Instagram. Insomma, difesa di Belen a spada tratta, la sorellina al centro del gossip e di illazioni in alcuni casi anche piuttosto scomode. Ovviamente, non tutti stanno con Belen e i commenti in calce al post di Cecilia lo dimostrano. I soliti leoni da tastiera commentavano: "Tua sorella si dovrebbe vergognare. Ma non pensa ai figli? A me prima piaceva ma ora ha superato ogni limite. Non si può commentare, che superficialità". E ancora: "Poveretto quel ragazzo, auguro a lui di trovare tutto l'amore del mondo". Insomma, ognuno è convinto di quel che gli pare...