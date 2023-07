Sophie in spiaggia con mamma Kasia Smutniak: a 19 anni abbaglia tutti

27 luglio 2023 a

La seconda vita di Kasia Smutniak passa da Sophie, la figlia che la modella e attrice di origini polacche, ma ormai italiana d'adozione, ha avuto dal compianto compagno Pietro Taricone, l'ex indimenticato concorrente del primo Grande Fratello scomparso tragicamente nel 2010, per un incidente durante un lancio in paracadute. Sophie, nata nel 2004, oggi ha quasi 19 anni ed è splendida, identica al padre con la grazia e la delicatezza della madre.

I paparazzi di Chi hanno immortalato mamma e figlia al mare a Taormina, dove l'attrice ha ricevuto il premio Nations Award, in compagnia del marito della Smutniak, il celebre produttore Domenico Procacci (sposato nel 2019) e il figlio avuto da lui, Leone. Gli obiettivi dei fotografi, come facile immaginare, sono tutti per Sophie: fisico perfetto e bikini leopardato.





La ragazza aveva fatto il suo debutto "ufficiale" sul red carpet in occasione dell'ultima Festa del Cinema di Roma, per il film Il Colibrì. Quindi, a maggio, Kasia e Sophie hanno illuminato Cannes, serata mondana ancora più scintillante e prestigiosa, quando avevano presenziato alla prémière di Il sol dell'avvenire", l'ultimo chiacchieratissimo film di Nanni Moretti prodotto proprio da Procacci.