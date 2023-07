Naike Rivelli asfalta Chiara Ferragni: "Ecco cosa sei e perché ti odiano"

27 luglio 2023 a

Duello social tra due primedonne di Instagram. Da un lato Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice più famosa (e forse potente) dell'industria della moda italiana. Dall'altro Naike Rivelli, vulcanica figlia di Ornella Muti che da anni mette a ferro e fuoco il web con i suoi video "estremi" e le sue prese di posizioni ironiche e provocatorie. In questo caso la rampolla se la prende con la signora Ferragnez per le foto in barca alle Isole Eolie che tante critiche hanno fatto guadagnare alla bella 36enne di Cremona.

La Ferragni si era spesa in un video su Instagram per esprimere la propria solidarietà al Nord travolto da grandinate e nubifragi. Tutto questo mentre, intorno a lei, la Sicilia letteralmente andava in fumo per roghi e incendi. In tantissimi l'hanno criticata, costringendola addirittura a scuse pubbliche e a una parziale "rettifica". E qui arriva la Rivelli.

"L'Italia sembra sotto assedio, abbiamo lasciato il Sud dove la nostra famiglia in Calabria ci racconta delle cose devastanti - ha spiegato Naike in un video pubblicato sul suo profilo Instagram -. Per non parlare del resto del Sud che amiamo tantissimo ma noi viviamo qui, nel Nord, dove a trenta minuti da casa mia sono cadute grandini davvero grosse".

"Allora, forse non vogliamo chiamarlo cambio climatico - prosegue nella sua invettiva la 48enne - e sicuramente nel Sud ci sono le mafie che fanno danni. Però oggi, la situazione rende impossibile contenere il fuoco e quello che sta succedendo nel Nord non penso che sia colpa della mafia. Questo è un momento in cui siamo tutti spaventati e anche molto nervosi ma questi non deve separarci come è successo durante la pandemia ma che dovremmo unirci".

Fin qui, per così dire, tutto bene. Poi arriva lo sfogo: "Poi vorrei parlare del caso Chiara Ferragni in Sicilia e le vorrei dire una cosa che forse non capisce, cioè che questo momento così difficile per tante persone vedere tutta questa spensieratezza e tutta questa superficialità scatena dell'odio che forse non è giusto però succede. Quindi dovremmo essere tutti un po' più pacati e più seri e parlare di cose serie e non di cose superficiali". Un consiglio (non richiesto) che forse porterà alla replica della Ferragni. Nel caso, preparate i popcorn.