Belen Rodriguez, "l'altra ragazza": corna, la bomba su De Martino

Non c'è solo il nome di Alessia Marcuzzi nel gossip-bomba di Fabrizio Corona sulla nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L'ex re dei paparazzi, e soprattutto ex fidanzato della showgirl argentina sui sociale non ha lesinato dettagli, anche i più scottanti, privati e pruriginosi, prendendo decisamente le difese della Rodriguez.

Lei e il conduttore di Stasera tutto è possibile, padre di Santiago con cui era tornata a far coppia dopo la storia con Antonino Spinalbese (da cui Belen aveva avuto due anni fa la piccola Luna Marì), secondo Corona, non starebbero più insieme addirittura da sei mesi. Motivo? Uno dei più classici: le corna. "Anche Stefano come tutti ha degli scheletri nell’armadio ed ha pure i suoi segreti, così come tutto il resto del mondo. Belen lo ha scoperto. La vacanza in barca con Belen? La storia era già finita e quindi non ha significato la foto postata e poi rimossa, lui che si presenta vicino alla Marcuzzi il giorno dei palinsesti senza fede al dito, non hanno significato nulla le foto con questo Elio il giorno del compleanno di Ignazio Moser. La storia era già finita 6 mesi fa".

Ma c'è di più. Mentre De Martino, sui social, non commenta ma condivide ironicamente un post che lo accusa ("Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo"), Corona scava nel privato dell'ex ballerino di Amici e parla di "un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen. Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip ne alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono". Non è chiaro, però, a quando risalirebbe il presunto flirt e qualcuno mette anche in dubbio che, in realtà, non sia già successivo alla rottura della coppia.