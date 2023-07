Belen Rodriguez, bomba atomica del re del gossip: "Mi dicono che..."

26 luglio 2023 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? La showgirl ha una nuova relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni? Il tam tam è impazzito da quando Chi ha pubblicato le foto di Belen in compagnia di Elio, imprenditore appassionato di E-bike e golf. I due si mostrano molto affettuosi, si prendono per mano, si scambiano un bacio. Ma è nata davvero una nuova storia d'amore? Secondo quanto riporta Roberto Alessi sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, no: "Mi dicono che non c’è proprio storia…".

I due sarebbero solo amici e sono in confidenza perché si conoscono ormai da anni. Elio, insomma, "è un amico che Belen vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone…". E i loro gesti d'affetto sono semplicemente tali e come tali "non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più…".

Quanto alla crisi con il marito, invece, potrebbe essere vero. Pare infatti che De Martino si sia arrabbiato con la famiglia Belen. "Lei è bellissima e sensuale, e lui regge il confronto, è facile pensare ci sia qualcosa, ma chi vuol loro bene assicura che al momento Belen è casta come un giglio…". Rispetto ai presunti tradimenti di Stefano, che comunque non sono mai stati documentati, "lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo…". La telenovela continua...