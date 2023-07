Belen Rodriguez umilia De Martino? Corna, una frase pazzesca

31 luglio 2023 a

Dopo qualche giorno di "pausa" - e lunghe settimane di gossip ininterrotto su di lei - ecco che Belen Rodriguez riappare su Instagram. E lo fa in modo sospetto: con una clamorosa frecciata al suo ex, Stefano De Martino?

Procediamo con ordine. Il punto è che la meravigliosa showgirl argentina si è fatta immortalare mentre dipingeva e scriveva, di spalle, in uno scatto piuttosto evocativo. A corredo dell'immagine, la didascalia: "E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre". Dunque l'hashtag: #ilsestosensodelledonne.

Tanto è bastato a scatenare il sospetto. Molti seguaci, infatti, hanno trovato in queste parole una conferma al fatto che il ballerino la avrebbe nuovamente tradita, così come sostenuto da più fonti, compreso Fabrizio Corona.

Ma non è finita. Ecco infatti una seconda foto pubblicata da Belen sempre sul social, uno scatto che la ritrae su un quod la cui targa recita "ex". Un "ex" che Belen non nasconde. E anche in questo caso molti followers ci hanno visto un messaggio e un riferimento ben preciso...