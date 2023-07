Belen e Stefano De Martino, "ma è lui?": lo scatto che scatena il dubbio

29 luglio 2023 a

a

a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? Le voci sulla coppia si fanno sempre più insistenti, ma dai diretti interessati nessuna smentita né conferma del gossip. La showgirl argentina sui social pubblica dei post che ad alcuni sembrano frecciatine. A far discutere anche l'ultimo appena condiviso dalla conduttrice. Nessuna didascalia, solo una serie di scatti criptici: sono soprattutto i primi tre - fa notare Leggo - a far sorgere qualche perplessità tra i follower.

Belen-De Martino in crisi? La frase sospetta di mamma Rodriguez: cosa c'è dietro

Nel primo scatto, Belen indossa un costume color carne e siede tra cespugli e foglie. Nella seconda foto, invece, la Rodriguez si scatta un selfie davanti allo specchio mentre indossa un cappello di paglia e la celebre maschera de "La Casa di Carta". Cosa avrà voluto dire? Infine il terzo scatto, secondo molti il più criptico. Nell'immagine si vedono due giovani innamorati che si baciano. La foto però è molto molto sfocata e non si riesce a capire chi siano i soggetti dello scatto.

Belen, non solo De Martino: altro incubo, chi le chiude la porta in faccia

"Ma nella terza foto è Stefano?", chiede un utente. Un altro invece: "Ma è Stefano! allora non si sono lasciati!". E ancora: "Mi sembrano Belen e Stefano da giovani", oppure: "Meglio rimpianti che rimorsi …", "Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira".