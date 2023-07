Shaila Gatta, "Sembro un uomo?". E pubblica la foto completamente senza veli

31 luglio 2023 a

Shaila Gatta risponde agli haters. E lo fa con una foto da togliere il fiato. L'ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto in cui si mostra totalmente senza veli. Fisico da sportiva come è, la Gatta mostra gli addominali perfetti e le gambe scolpite. Addosso? Solo un grande cappello nero. E a corredo il commento: "Ho sentito dire che sembro un uomo".

Peccato però che i complimenti non hanno tardato ad arrivare. "Shaila sei una dea, perfetta in tutto", scrive una ragazza. "Che vuoi farci, brutta bestia l’invidia. Sei stupenda", aggiunge un’altra. E ancora:"Voglio sembrare anch’io un uomo come te", "Sei uno spettacolo", "Ti trovo bellissima e perfetta!!! Tanto lavoro e sacrificio alle spalle! Complimenti bellissima donna".

Intanto sembra che l'ex volto del tg satirico di Antonio Ricci sia single. La storia d'amore con Alessandro Zarino sarebbe finita. I due hanno fatto sparire dai rispettivi profili Instagram ogni foto di coppia, cancellando ogni traccia della loro storia d'amore. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, né quindi quali motivazioni abbiano portato la coppia a dirsi addio.