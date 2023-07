Michelle Hunziker in vacanza, la rivelazione: "Devo drenare altrimenti...":

29 luglio 2023 a

"Ho capito che siamo in vacanza, ma io qui devo drenare perché se continuiamo così è un disastro": Michelle Hunziker pensa al suo benessere fisico anche durante le vacanze. Al momento, infatti, la showgirl svizzera si sta godendo del meritato relax in Sardegna insieme alla famiglia e agli amici. Allo stesso tempo la Hunziker tiene aggiornati i suoi follower tramite storie, post e foto che pubblica sul suo profilo Instagram.

In uno dei suoi ultimi post, la conduttrice ha mostrato ai suoi seguaci il posto in cui si trova: alle Piscine Naturali all'Arcipelago de La Maddalena. Anche in vacanza, però, Michelle ha tenuto a precisare che non rinuncia mai a prendersi cura del suo corpo. La Hunziker, tra l'altro, non ha mai nascosto di amare profondamente lo sport. Proprio per questo continua ad allenarsi anche in vacanza, talvolta in compagnia.

La conduttrice svizzera, inoltre, è l'ideatrice di una linea di prodotti di bellezza che utilizza anche per se stessa. E nell'ultimo video messo sui social Michelle viene inquadrata proprio mentre utilizza uno dei suoi prodotti. A un certo punto una sua amica le chiede cosa stia facendo e lei risponde: "Ho capito che siamo in vacanza, ma io qui devo drenare perché se continuiamo così è un disastro". Parole a cui entrambe reagiscono con una sonora risata.