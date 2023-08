Ilary Blasi, colpo bassissimo di Francesco Totti: "Corna!", cosa mostra in tribunale

Roberto Tortora 03 agosto 2023 a

La guerra dei Roses italiana aggiunge un nuovo capitolo. Stiamo parlando, ovviamente, della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nei giorni scorsi, infatti, la conduttrice tv, in ambito legale definita ricorrente, tramite i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex-marito. Sostenendo che il loro matrimonio, durato quasi 17 anni, sarebbe finito per colpa di Noemi Bocchi, con cui l’ex 10 giallorosso l’avrebbe tradita. Ora la controparte avrà tempo fino al 10 agosto per rispondere.

Ma non finisce qui, perché al colpo ricevuto i legali di Totti, Antonio Conte e Laura Matteucci, intendono rispondere con un altro colpo ben assestato. Non negheranno, infatti, che Francesco si sia innamorato di Noemi, perché fu lui stesso ad ammetterlo in un’intervista ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, bensì depositeranno in tribunale una lista dei flirt di Ilary Blasi. Allegando i messaggini compromettenti scoperti sul cellulare della showgirl. Addirittura, la Blasi avrebbe interagito con una terza persona, tal Alessia Solidani, fedele amica e parrucchiera che l’ha pettinata anche in occasione delle sue nozze con l’ex-capitano della Roma. La Solidani avrebbe fatto da tramite con il presunto amante e che corrisponderebbe al nome di Cristiano Iovino, personal trainer romano. Oltre al suo nome, nel documento che Totti presenterà figurerà forse anche l’attore Luca Marinelli, molto amico di Melory Blasi, la sorella di Ilary. Più altri individui su cui si è dibattuto sui giornali. Insomma, per dirla alla Annalisa, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me.

La prima udienza è già fissata per il prossimo 20 Settembre, ma, in virtù di queste reciproche accuse messe nero su bianco, il giudice del Tribunale civile Simona Rossi, potrebbe decidere di convocare le persone chiamate in causa. Tra cui molto probabilmente Noemi Bocchi e Cristiano Iovino. Intanto, una prima battaglia Francesco Totti l’ha già vinta: il Tribunale di Roma ha respinto l’appello della Blasi contro l’ordinanza-sentenza del giudice Francesco Frettoni, condannandola in più anche al pagamento delle spese processuali per 4mila euro. L’ex-conduttrice dell’Isola dei Famosi dovrà restituire i Rolex sottratti a Totti, e anche con urgenza, consegnandoli in una cassetta di sicurezza co-intestata. I giudici hanno precisato che è stata la stessa donna ha dichiarato nei verbali di aver prelevato 6-7 Rolex e ora non può sostenere di averne presi 2 o massimo 4. Dovrà riconsegnarne la cifra esatta e se ne manca qualcuno, dovrà risponderne. Per Francesco Totti un primo derby portato a casa con un bel calcio di “punizione”, c’è però ancora tutto un campionato da giocare.