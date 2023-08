Ilary Blasi? "Come sta cancellando Francesco Totti": che schiaffo al Pupone

02 agosto 2023 a

Nuova vita per Ilary Blasi. Dopo la separazione da Francesco Totti la showgirl ha ritrovato l'amore a fianco dell'imprenditore tedesco Bastian Muller. "Ilary sta ritrovando la spensieratezza e la libertà di quando era ragazza, soprattutto negli ultimi tempi del matrimonio con Totti soffriva la routine, si stava chiudendo in se stessa", hanno raccontato alcune amiche della conduttrice al settimanale Dipiù.

E ancora, parlando del nuovo compagno: "Lei è rimasta subito colpita da questo ragazzone che dietro il fisico possente nascondeva una simpatia che la metteva di buon umore". Ma se l'amore va a gonfie vele, la carriera rimane un'incognita. Al momento non vi è certezza sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, visto che filtra ancora mistero sulla nuova edizione.

Intanto la Blasi si gode le vacanze al fianco del nuovo amore, per capire cosa accadrà in tv ci sarà modo e tempo. Difficile però pensare che Mediaset possa mettere all'angolo un volto noto come quello della showgirl. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2023/2024, ha detto che la Blasi rimarrà a lavorare per l’emittente.L'ad del Biscione ha specificato che non c'è nessuna insoddisfazione sulla sua conduzione, solo la scelta, eventuale, di mettere in stand by il programma per un anno.