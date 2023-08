Ilary Blasi in bikini, il Lato B...: tsunami in piscina

Roberto Tortora 21 agosto 2023 a

È un’estate decisamente in vista per Ilary Blasi, che si tratti di Costa Smeralda o Salento o qualche meta esotica all’estero, la showgirl si mostra in tutta la sua bellezza in posti da sogno. L’ex-signora Totti, nelle ultime stories, si è mostrata in un sexy costume azzurro immersa nella piscina, con occhiali da sole super griffati.

L’ex-conuttrice dell’Isola dei Famosi si sta godendo ancora le vacanze insieme alle figlie Chanel e Isabel in un grande resort con piscina in Puglia, vicino a Otranto. Una goduria per gli occhi. Soprattutto perché così, in piscina, lascia veramente senza fiato. Il suo benessere deriva anche dalla storia d’amore con il suo Bastian, che ormai procede a gonfie vele. Entrambi hanno fatto le presentazioni ufficiali nelle rispettive famiglie, i figli di lei sono già abituati a stare con lui. Parallelamente alla vita privata, però, c’è anche la vicenda in tribunale con l’ex-marito, Francesco Totti, che un po' di serenità la toglie.



Il prossimo 20 settembre verrà convocata in tribunale Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex-capitano giallorosso. Dovrà confermare, o meno, le accuse di Ilary nei confronti di Totti, secondo cui il divorzio e la rottura sono colpa sua e della sua lovestory con la Bocchi. Lui, di contro, dichiara l’opposto, cioè che la prima a tradire sarebbe stata lei.

Come si apprende dal settimanale Oggi, Noemi Bocchi potrebbe davvero rispondere alle domande in tribunale e, come lei, anche le persone che secondo Francesco Totti hanno avuto un flirt con la donna che ha amato per tanti anni. Pertanto, in attesa del grande giorno, Totti e Ilary Blasi continuano a godersi le vacanze con i rispettivi partner: lui con Noemi Bocchi e la conduttrice con Bastian Muller, imprenditore tedesco.