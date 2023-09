Nozze rovinate, la damigella nuda all'altare? E la sposa... caos totale

06 settembre 2023 a

Il giorno delle nozze, il momento che tantissime donne sognano da quando erano bambine. Un evento magico e romantico, che in nessun modo dovrebbe mai essere rovinato. Soprattutto dalle damigelle, le principali sostenitrici della sposa. Ma non sempre tutto fila liscio. A volte un outfit sbagliato può sconvolgere il matrimonio. È il caso di due migliori amiche che, dopo il giorno più importante della vita di una delle due, non hanno più avuto alcun rapporto, anzi.

La sposa ha bloccato l'ormai ex amica e non ha più alcuna intenzione di vederla o sentirla. Il motivo? L'amica - la sua damigella - si è presentata nuda all'altare. "Le avevo dato piena libertà di scelta sul vestito - spiega la neo sposa - perché mi fidavo di lei. Le avevo solo indicato che il tema del matrimonio sarebbe stato su due colori: blu scuro e crema. Era praticamente nuda e, poi, mi ha rivelato di non avere la biancheria intima, si vedeva tutto! È stato osceno. Tutti la guardavano indignati e mi ha rovinato la scena", ha poi aggiunto.

Matrimonio rovinato, fa sesso con la fotografa: all'altare finisce in disgrazia

Ma, solamente dopo qualche giorno, la sposa non è più convinta di aver preso la decisione giusta. "È vero ha rovinato tutto, ma ho fatto bene a bloccarla ovunque?", scrive su Reddit. L'interrogativo, diventato virale sul web, ha scatenato la curiosità degli utenti, che non si sono lasciati scappare l'occasione di fornire il proprio parere. Tutti ovviamente schierati dalla parte della sposa. "Pubblica l'immagine su Facebook e tagga i suoi genitori, ringraziandoli per aver tirato su una persona così educata", il commento che ha ottenuto il maggior successo.