Sonia Bruganelli, la "proposta indecente" di una fan: "Potresti farlo..."

Una sorta di "proposta indecente" a Sonia Bruganelli, proposta ricevuta direttamente sul suo profilo Instgram da parte di una donna, una sua seguace. Una richiesta che riguarda, tra l'altro, Paolo Bonolis.

Cosa è successo? Presto detto: la fan ha chiesto alla Bruganelli di poter conoscere quello che è ormai il suo ex, Bonoli appunto.. "Però potresti presentarmi Paolo!", ha scritto la probabile aspirante corteggiatrice di Bonolis in calce a una foto pubblicata su Instagram dalla Bruganelli.

E la ex di Bonolis, con spirito e ironia, ha risposto alla richiesta: "Non dispongo della sua agendina", ha messo in chiaro. Risposta spiazzante, ma per certo non si è tirata indietro. La signora, però, non ha voluto demordere: "Ma una buona parola la potresti mettere... Prometto che farai parte sempre della nostra vita". A quel punto, Sonia Bruganelli non ha più replicato. Fino a quando non è entrato in gioco un hater, in questo caso una donna, la quale ha scritto: "Dove hai lasciato a cuccia Paolo?". "Credo che si commenti da solo, signora", ha tagliato corto Sonia Bruganelli demolendo l'odiatrice.