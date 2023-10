Belen Rodriguez, ritorno incendiario: a letto, coperta solo dal reggiseno

19 ottobre 2023 a

Non è solo tornata sui social, Belen Rodriguez: la showgirl argentina ha trovato pure il modo di "provocare" chi da giorni la critica (e spesso la offende, andando oltre il limite del buongusto) per essere sparita per qualche giorno.

Dopo aver lasciato i figli Santiago e Luna Marì ai rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, l'ex conduttrice di Iene e Tu si que vales si è allontanata da Milano e dai social. Prima le indiscrezioni (mai confermate) in una clinica che i fan più ansiosi hanno legato alla magrezza (eccessiva, a detta di molti) della 39enne nata a Buenos Aires ma ormai da quasi 20 anni italiana d'adozione.

"Belen avvistata in clinica": l'indiscrezione dopo due settimane senza notizie



Quindi, e stavolta è stato tutto confermato su Instagram, il buen retiro in montagna per qualche giorno all'insegna della pace e dell'amore con il nuovo compagno, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni.

"Mi siete mancati". Belen Rodriguez rompe il silenzio (ma il mistero resta)

Una ritrovata serenità e una ricarica fisica e spirituale che avrebbe regalato alla Rodriguez anche la sua ben nota sensualità. Tra le Stories, infatti, la sempre bella Belu ha condiviso un video di pochi secondi nel quale, a letto in lingerie e coperta solo da un reggiseno nero, ammicca ai fan e follower con tanto di occhiolino. Lo stress psicofisico insomma sembrerebbe oggi solo un lontano di ricordo.





Le polemiche, invece, quelle no: ci sono sempre. Anche quando sempre sulle Stories Belen mostra l'interno della sua nuova casa a Milano, un attico extra-lusso in centro che potrebbe diventare il nido d'amore suo e di Elio. E giù critiche e veleni.