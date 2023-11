Belen, selfie davanti allo specchio: il dettaglio che fa impazzire i fan

21 novembre 2023 a

a

a

"Ma è nuda?", "Ma indossi il reggiseno?", "Sono sicura che dietro a questa foto si celi altro". Il selfie di Belen pubblicato sul suo profilo Instagram sta facendo letteralmente impazzire i fans. La showgirl argentina se si è scattata la foto al rientro a Milano dalla settimana di vacanza alle Maldive con il suo fidanzato Elio Lorenzoni: è tornata a casa con un bel solitario all'anulare sinistro che profuma di fiori d'arancio e appare radiosa nonostante la poca luminosità dello scatto.

"Da quanto stiamo insieme". Belen massacrata? E lei vuota il sacco su Elio

Uno scatto hot e nello stesso tempo elegante che fa vedere e non vedere che ha "intricato" i follower. In realtà Belen non è nuda, ma in lingerie color nude che ha fatto sognare in molti. "Sfido chiunque ad avere un fisico così. Che sexy", ha scritto una fan. "Non pensare a nessuno Belen», ha scritto un'altra. "Sei meravigliosa Belen. Bellissima davvero".