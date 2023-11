Belen Rodriguez, "copia e in colla": la teoria inquietante di Corona

15 novembre 2023 a

Ma quindi Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sposano oppure no? Al riguardo, Fabrizio Corona (ex della showgirl argentina e guru del gossip più piccante e indiscreto sul jetset italiano) ha una sua brutale teoria: "Vi prende per il c***o".

Ricapitoliamo. Belen ed Elio qualche giorno fa sono volati alle Maldive per una mini-vacanza molto romantica in un resort extra-lusso. Cene esclusive, cocktail, piscina, tanti baci ed effusioni da innamorati pazzi: l'ex conduttrice di Iene e Tu si que vales, su Instagram, non ha lesinato dettagli tra post e stories.

Poi la bomba: foto dell'anello al dito e un "SI" che scatena i pettegolezzi sulle nozze imminenti con l'imprenditore bresciano. I due si conoscono da una decina di anni ma solo dopo la rottura con Stefano De Martino qualche mese fa la loro relazione avrebbe avuto una brusca accelerazione. La mossa della bella 39enne, che pare essere uscita da un periodo di intensa crisi psicofisica legata ai suoi guai sentimentali, non convince però Corona. L'ex re dei paparazzi è anche un suo ex, e la conosce molto bene.

"Come Belen vi prende per il c***o e voi ovviamente ci cascate", si legge in un articolo di Dillinger-news, il sito nuovo progetto di Corona. "Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto. Tutti lì a sperarci, prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese (Antonino Spinalbese, ndr), poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C'è chi ancora le crede e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un 'copia e incolla'?".

Parole non proprio tenerissime, sottolineando peraltro come anche a livello social ogni unione la Rodriguez l'abbia celebrata nelle stesse, esotiche località. Valeva per Corona, due volte per De Martino, con Iannone, con Spinalbese e a quanto pare anche con Elio.