Belen Rodriguez in aereo, il testimone: "Come l'ho beccata"

Belen Rodriguez sta vivendo un nuovo, personale, momento di gioia affettiva. È da poco ritornata da un romantico viaggio alle Maldive, dove ha pronunciato un nuovo, fatidico, sì al suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, mettendo i titoli di coda al suo matrimonio con Stefano De Martino.

La tranquillità, però, non è di casa Rodriguez, perché, nelle ultime ore, la showgirl è stata protagonista, suo malgrado, di un episodio che ha fatto discutere. Su un volo in business class dell’Emirates, direzione Dubai (scalo per poi dirigersi alle Maldive), infatti, l’argentina è stata beccata da un testimone, presente sullo stesso volo, in stato di alterazione da alcol. In pratica: alticcia, se non ubriaca.

Questa persona, che ora si trova a Bali, ha commentato uno degli ultimi post Instagram di Belen e ha vuotato il sacco: “Belen era abbastanza alticcia (eufemismo). Il personale di bordo si è rifiutato di servirle ancora alcolici”. A chi chiede se questo racconto sia veritiero, il testimone assicura di sì, aggiungendo poi che “la Rodriguez ha dormito sei ore con la coperta tirata su, fino alla testa”. Ovviamente, si sono scatenati i commenti più disparati. C’è chi ha criticato la showgirl, chi ha rivendicato la propria libertà, chi la difende da troppe cattiverie ricevute.

Qualcosa in più si saprà con la pubblicazione del prossimo numero di Chi Magazine, che dovrebbe dedicare la copertina a Belen per via del suo nuovo, imminente, matrimonio. Altro tema che ha generato dibattito e non poche critiche. C’è, come sempre, chi la insulta e l’accusa di avere problemi di non poco conto e chi difende la libertà di ogni donna di cercare la propria felicità. Nell’ultimo post Instagram, la Rodriguez sembra fare sul serio, avendo pubblicato una foto di alcune polaroid che la ritraggono proprio alle Maldive insieme a Lorenzoni e con la dedica semplice, ma sincera: “Con Te”.