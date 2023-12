Ilary Blasi e Unica, Alena Seredova la stronca

07 dicembre 2023 a

"La mia scelta era quella giusta", spiega Alena Seredova. E di fatto sottintende: quella di Ilary Blasi e Belen Rodriguez, vale a dire la decisione di spiattellare tutto, corna, crisi sentimentali e dolori in pubblico tra tv e giornali, è quella sbagliata.

La modella ceca, ex moglie di Gigi Buffon che ha visto finire il loro matrimonio nel 2014 a causa del tradimento dell'ex portiere della Nazionale con la giornalista Ilaria D'Amico ("Nel mondo della Juventus tutti sapevano", ha rivangato più volte Alena), ha commentato sui social, su domanda di molti follower, la vicenda della Blasi, che nel docufilm di Netflix Unica ha di fatto "massacrato" l'ex marito Francesco Totti, e quella analoga di Belen, che a Domenica In da Mara Venier ha accusato l'ex marito Stefano De Martino di averla tradita più volte.

"Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo - le parole della Seredova -, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta. Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi, per la mia famiglia, per la nostra famiglai sia andata bene così". Vale a dire, "essere stati più riservati".

Seredova e Buffon, nel pieno della tempesta post-rottura, hanno sempre tenuto lontano dal gossip i loro due figli, Louis Thomas e David Lee. E forse non è un caso ora che i rapporti tra Alena e la D'Amico siano perlomeno cordiali e civili. "Con il tempo - ammetteva qualche tempo fa l'ex modella - ho capito che la fine di un legame può dar vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro".