Alessia Marcuzzi, corna con Stefano De Martino? E lei replica così

14 gennaio 2024

Alessia Marcuzzi replica agli haters che da giorni la insultano per il presunto flirt con Stefano De Martino. Flirt confermato da Belen Rodriguez, scatenando l'odio social. Quella della Marcuzzi è una risposta indiretta, una frecciata i cui destinatari sono più che palesi. Ricevendo numerosi commenti negativi perché accusata di essersi messa in mezzo all'ex ballerino di Amici e alla modella argentina, la conduttrice Rai ha optato per una canzone di Taylor Swift per rispondere agli haters: "Shake it off! (Lascia stare)" perché come dice la cantante americana, "gli hater devono odiare, ma tu lasciali fare (e vai avanti!)".

Solo poche ore prima, sotto a una storia Instagram, il tema della sospetta liaison è diventato predominante. "Non possiamo sapere la verità… ma Belen xche dovrebbe dire il falso così pubblicamente… se fosse così… mi cadresti davvero…", scrive una follower. "Madre di famiglia... complimenti", azzarda un'altra.

Alessia Marcuzzi, "madre di famiglia... complimenti": corna, l'orrore per questo video | Guarda

"Scusate ma Belen cosa ha fatto con Emma? Il Karma gira", fino al telefonatissimo "È più bella Belen". "Ma veramente vi sentite in dovere di commentare tirando fuori le corna di Belen? - tuona invece una utente - Daje la…. Ognuno le corna sue!!!! Cara Marcuzzi in ogni caso invecchi molto bene". Da qui la stoccata della Marcuzzi.