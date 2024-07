Romina Power in vacanza col figlio? Vergogna contro Yari Carrisi: come lo insultano

09 luglio 2024 a

a

a

Si è acceso un vibrante dibattito per un breve video pubblicato sui canali social ufficiali di Romina Power. Nel video ecco la famosa cantante ed ex moglie di Al Bano in vacanza con il figlio, Yari Carrisi.

Molti utenti hanno preso di mira il post, commentando con toni ironici, ma anche aspri e sprezzanti, feroci e a tratti volgari, il momento di intimità familiare condiviso da Romina.

Già, haters in azione. Ma cosa rimproverano, al povero Yari? Presto detto: di essere sostanzialmente un mantenuto. I soli rosiconi scriveavno: "Non ha mai lavorato in vita sua". Qualcuno lo difendeva: "Ma cosa ve ne frega se è mantenuto o no! Invidia? Certo che sì". Gli haters rilanciavano: "Ma una vita sua non ce l'ha? In simbiosi con la madre". "Bella la vita del mantenuto dalla madre". La verità? Chi non ha nulla da fare sono i leoni da tastiera, non il povero Yari Carrisi...