Giulia De Lellis in bikini: le foto del Lato B sullo yacht scatenano il delirio

Vietato essere sensuali. Nuova bufera social su Giulia De Lellis, ex stellina di Uomini e donne, giovanissima protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, da anni diventata ormai una delle influencer più seguite e chiacchierate (e inseguite dal gossip).

Nel mirino dei follower, anzi degli hater (gli odiatori da tastiera) ci sono le foto in bikini che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato in rapida sequenza sulla propria pagina Instagram. Foto, va detto "pubblicitarie" per sponsorizzare proprio gli striminziti costumi da bagno, Ma questo non ferma la raffica di commenti indignati.

"Giustamente può mostrare solo questo perché se apre bocca è la fine", scrive un utente. "Comunque io la terza foto l'avrei messa come prima Giù - le suggerisce un altro - alla facciazza di delle finte puritane di turno". Il riferimento è una foto che ritrae la De Lellis a quattro zampe sul ponte di uno yacht, con mare e scogliere sullo sfondo. L'attenzione di tutti però cade sul perfetto Lato B messo in bella evidenza.

Fortunatamente c'è chi la difende utilizzando un po' di buon senso: "Sono pose normali per una modella che sponsorizza costumi, poi lo fa lei ed è peccato bah". "Allenare la parte lombare anche in barca è da pro del fitness, e brava a Giulia". Ma qualcuno insiste: "La volgarità travestita da Biancaneve..."