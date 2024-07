Giulia Valentina, "foto nuda con classe". E interviene Chiara Ferragni...

18 luglio 2024 a

a

a

L'ex di Fedez, Giulia Valentina è incinta del suo primo figlio e come da tradizione 2.0 ha annunciato sui social la lieta notizia, ma lo ha fatti con un pizzico di ironia. "Ci penso ancora un poi vi dico" scrive su Instagram a corredo di un video in cui elenca le modalità con cui potrebbe mostrare al mondo il suo pancione. "La prima idea: foto nuda", aggiunge l'influencer:

"Io nuda con un velo, un pezzo di tessuto, qualcosa che mi copre ma da cui si possa capire. In bianco e nero eh, una cosa di classe, elegante, non volgare. Magari me la potrebbe fare Manuel, ma che imbarazzo con Manuel, dopo tutto quello che gli ho fatto passare. Ma poi forse è anche troppo sexy per me. Allora ho pensato a una cosa più spiritosa. Vi dico solo una parola: body painting. Potrei farmi fare un forno, un uovo che si apre. Anche se forse è troppo spiritosa", si interroga ancora la donna.

Bollori estivi per Fedez, già dimenticata Garance: con chi lo beccano (e come) | Guarda



Ma l'influencer è molto creativa e continua il suo video ammettendo che "oppure potrei fare le cose in grande. Avete presente quei video virali su TikTok? Due aerei che passano sul Duomo, che sputano fuoco, fumo, fiamme, coriandoli di vari colori. Io che piango", conclude. Dopo qualche istante, Giulia Valentina smette di interrogarsi sul quesito esistenziale e si alza mostrando fieramente il pancione ai suoi ben 967 mila follower. Sotto al post sono apparsi numerosi commenti di vip e influencer, tra cui quello di Chiara Ferragni che ha pubblicato l'emoticon di un cuore rosso.