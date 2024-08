Arisa, effusioni spinte con Walter. Occhio al costume: la foto che fa impazzire Instagram

01 agosto 2024 a

Una vacanza di amore e passione per Arisa e Walter Ricci. Paparazzati dal settimanale Chi a Maratea, la cantante abruzzese (al secolo Rosalba Pippa) e il compagno dimostrano tutto il loro affiatamento tra baci, carezze, coccole e qualche slancio decisamente più "hot" sul lettino.

Che le cose stiano andando a gonfie vele per l'autrice di Sincerità e La notte lo testimonia anche il post che la stessa Arisa ha pubblicato sulla propria pagina Instagram. "Terra mia, vita mia", scrive a corredo di foto e video che la ritraggono felice a godersi sole, mare e partner.

Come sempre, non manca un po' di simpatica malizia. Ad esempio spopola la foto della cantante 41enne in costume intero che a stento trattiene le forme più che generose. E lei ci gioca su, pubblicando anche un ammiccante dettaglio del Lato B.

La storia tra Rosalba e Walter è fresca: i due sono usciti allo scoperto poche settimane fa, con un'altra foto su Instagram, quella di un bacio appassionato in ascensore. "Mi piace pensare al vento che asciuga gli occhi mentre la nostalgia ti dà un bacio. Siamo clandestini del tempo rubato destinati al destino", la poetica dedica per il 35enne musicista jazz napoletano, che sembra finalmente aver riportato il sereno nella sua turbolenta vita sentimentale. Nel 2021, infatti, c'era stata la rumorosa e dolorosa rottura con lo storico compagno Andrea Di Carlo: Arisa e l'autore televisivo erano stati protagonisti di un lungo tira-e-molla a cavallo della partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo.