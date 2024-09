Federica Pellegrini e lo sfogo sul "seno esploso": "Non lo tollero"

13 settembre 2024 a

Si sta già preparando alla nuova avventura televisiva a Ballando con le stelle, per un inedito autunno "danzereccio". E Federica Pellegrini, che due anni fa ha sposato la il suo ex allenatore Matteo Giunta da cui ha avuto la piccola Matilde, è pronta: "Tutta la famiglia verrà con me a Roma; in questo modo potrò vivere a pieno l'esperienza senza rinunciare all'importanza di trascorrere quanto più tempo possibile insieme a Matteo e Matilde", ha spiegato l'ex Divina del nuoto azzurro e mondiale in una lunga intervista a Sette del Corriere della Sera.

La maternità ovviamente ha avuto un peso decisivo nella sua vita, cambiandola dal punto di vista psicologico, emotivo e fisico e fissando nuove priorità. "Per una donna indipendente e abituata a fare tremila cose in un giorno, è stata tosta. Poi io sono sempre stata molto magra e vedere il corpo che cominciava a cambiare non è stato facile, anche perché all'inizio desideravamo tenere per noi questa nuova condizione ma io mi vedevo diversa e temevo che tutti capissero il mio stato".

"Quando la pancia si è messa in mostra definitivamente e ormai la notizia era di dominio pubblico, ho capito che quel girovita non più sottile non era poi così male. So che può far sorridere, ma l'unica cosa che non ho mai tollerato e con la quale anche oggi faccio fatica a convivere è l'esplosione di un seno importante. Ho imparato ad accettarlo perché è funzionale alla causa, ma non lo sento mio". Una insofferenza comune a molte mamme.

"Sulla carta - spiega poi riguardo alla figlia - ero pronta a dire: mi metto completamente a disposizione di questa bambina 24 ore al giorno e lascio da parte per qualche mese la mia vita. Ma quando poi sei lì nulla è così scontato. Forse anche perché ho scelto di fare un percorso di allattamento a richiesta che ti coinvolge completamente: i primi 40 giorni faticavo a uscire di casa, avevo mia figlia sempre attaccata. Allora ho capito quanto sono privilegiata ad avere accanto una rete che faceva squadra e mi supportava. Senza Matteo e i nonni, non ce l'avrei fatta".

Anche per questo, però, Federica (che ha compiuto 36 anni lo scorso agosto) per il momento frena su una seconda gravidanza: "So che ai nonni piacerebbe, ma non si esprimono perché mi vogliono bene. E comunque io e mio fratello abbiamo due anni di differenza e mia mamma mi ha sempre detto di non farli così vicini, è dura con due bambini piccoli entrambi ma con esigenze diverse. Così io ascolto la mamma e aspetto".