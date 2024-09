Belen Rodriguez, la showgirl alle prese col trasloco a Milano? La aiuta Stefano De Martino

14 settembre 2024 a

Nonostante l'amore sia finito, come si fa a non voler bene a una persona con la quale hai condiviso parte della tua vita? Come si fa a non aiutarla nel momento del bisogno? Soprattutto quando si deve fare un trasloco nella nuova casa. Stefano De Martino, da buon gentleman, è arrivato in soccorso della sua ex moglie Belen Rodriguez per assisterla nel trasporto di valige e scatolini nella sua nuova abitazione di Milano. I due, oltre a essere uniti da una bella amicizia, sono anche legati da un filo rosso: sono mamma e papà del piccolo Santiago, il loro figlio.

I fotografi del periodico Gente sono riusciti a immortalare il conduttore di Affari Tuoi e la showgirl mentre trasportavano i "pacchi" nella casa di Milano. Il tutto sotto l'occhio vigile della ex suocera, Veronica Cozzani. I due sono riusciti a trovare un equilibrio per il bene di Santiago, come ha confermato lo stesso De Martino.

Belen aveva già mostrato ai suoi follower la sua nuova casa, comprata dopo 13 anni vissuti in quella storica. Aria di cambiamenti per la nuova conduttrice di punta del Nove e di Real Time che tra pochi giorni farà il suo debutto sulla nuova rete.