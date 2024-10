Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, "la carriola": foto inedita, tam tam impazzito

02 ottobre 2024 a

Già la rottura con la giovane Dalila Gelsomino, dopo due anni di relazione, aveva fatto sperare il "miracolo" ai fan. Ora però Eros Ramazzotti ci mette il carico e piazza sul tavolo del gossip una foto clamorosa in compagnia di Michelle Hunziker. E i romanticoni che da anni sperano in un ritorno di fiamma tra il cantante romano e la showgirl svizzera sono serviti e avranno materiale per fantasticare per le prossime settimane.

Galeotta, se così si può dire, la festa dei nonni. Su Instagram l'autore di Terra promessa e L'Aurora (dedicata proprio alla figlia avuta da Michelle) sceglie le stories per scatenare il tam tam impazzito: una foto simpaticissima che lo vede guidare una carriola sulla quale viaggia, sorridente e con sprezzo del pericolo, proprio la Hunziker. "Oggi è la giornata dei nonni, con la nonna in carriola", scrive Ramazzotti, che compirà 61 anni il prossimo 28 ottobre, taggando la Hunziker e condendo il messaggio di emoji di facce che ridono a crepapelle e dolcissimi cuori rossi.

I rapporti tra i due sono buoni, anzi ottimi, forse anche per il fatto che da anni, superata la crisi iniziale, entrambi si siano rifatti una vita. Le lunghe relazioni tra Eros e Marica Pellegrinelli da un lato e Tomaso Trussardi e Michelle dall'altro hanno contribuito a forgiare l'immagine di "famiglia allargata", per amore di Aurora, e la nascita del nipotino Cesare avuto dalla Ramazzotti con Goffredo Cerza ha contribuito ulteriormente ad avvicinare i nonni, decisamente, sprint e giovanissimi, permettendo loro di superare anche le ultime turbolenze sentimentali.

La foto, come fanno notare gli esperti, risale alla scorsa estate quando i due hanno trascorso qualche giorno in montagna insieme per le classiche vacanze in famiglia. E il clima, sereno e divertito, fa ben sperare chi non si rassegna alla fine di una delle love story più intense e chiacchierate degli anni Novanta.