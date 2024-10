Rocco Siffredi, "una notte con Belen o la Canalis? Ecco chi scelgo": cala il gelo

03 ottobre 2024 a

"Meglio Belen Rodriguez o Elisabetta Canalis?". La domanda maliziosa e impertinente dei conduttori del podcast Gurulandia è decisamente scivolosa, visto che l'intervistato è Rocco Siffredi, il re del cinema a luci rosse italiano e mondiale. E su temi come questi, il divo ci sguazza senza un'ombra di imbarazzo.

"Con chi trascorreresti una notte", gli chiedono. E sotto le lenzuola, è il caso di dire, ci finiscono la showgirl argentina, splendida 40enne, e la sarda ex velina di Striscia la notizia, indubitabilmente da 20 anni entrata nell'immaginario (erotico) di milioni di telespettatori.

"Belen tutta la vita, credo che stiamo parlando di due livelli diversi. Mi avete fatto una domanda, scegliendone una dico Belen", ha replicato serafico Siffredi. Che nel corso dell'intervista, ha parlato senza remore anche del futuro del suo "settore".

"Nel por***o non c'è più un attore naturale. OnlyFans? Sono nato con la por***fia vera e dura e solo per chi può. Io direi: il por***oattore può fare OnylFans a occhi chiusi. Io in genere amo gli amatoriali. A me però non piace la por***fia legata alla finzione, io per una vita ho lottato per quella vera, perché il ses***o è l'unica forma d'arte che non si può recitare".

Altra domandina sbarazzina: in giro c'è un suo erede? "Nel por***o no. Fuori sì, un paio di giocatori: Totti e Cassano. E poi invece n'è uscito un terzo che è peggio di me: Stefano De Martino. A sensazione ve lo assicuro. Io non mi sbagli mai, lui è super performante".