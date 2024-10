Andrea Delogu, il video che impazzire i follower: delirio sui social

04 ottobre 2024 a

"È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo...", avrebbe detto Bilo in Vacanze di natale guardando l'ultimo video postato da Andrea Delogu. E non potrebbe essere altrimenti. La showgirl si mostra ai suoi followers come una dea greca. Come un coktail afrodisiaco tra la Venere di Botticelli e Jessica Rabbit. Ma non è un quadro e nemmeno un cartone animato. Si tratta solo di una splendida donna dello spettacolo che riprende uno dei tipici momenti pre-diretta televisiva.

Nel filmato, diventato subito virale sui social, si vede Andrea Delogu vestita con un lungo abito nero mentre sfoggia la chioma rossa che farebbe invidia anche alla Rossa di Maranello. Intanto un - fortunatissimo - microfonista sta svolgendo il suo complicato mestiere. Nello specifico, il ragazzo le sta sistemando sull'interno coscia quello che ha tutta l'apparenza di essere un microfono. "A posto?", domanda la showgirl. "No, quasi...", gli risponde lui.

Intanto sotto il post pubblicato dalla Delogu non si contano i commenti di chi vorrebbe trovarsi al posto del fortunato. "Il microfonista è più sotto pressione di un artificiere davanti a tre fili dello stesso colore", commenta Robert su Instagram. "Dove si manda il curriculum per quel lavoro?", scrive invece Giorgio.