Rocco Siffredi, la moglie Rosa: "Quando il direttore di banca ci ha provato con me"

Rosa Caracciolo - pseudonimo di Rozsa Tassi - è stata una modella e una attrice porno. Ma è conosciuta soprattutto per essere la moglie di Rocco Siffredi. I due sono sposati da circa 30 anni. E hanno avuto due figli: Lorenzo e Leonardo. Al settimanale F, la donna ha raccontato cosa significhi essere la sposa dell'attore hard più famoso del mondo. "Non è sempre facile essere la moglie di Rocco", ha confessato Rosa.

"Quando ho visto il suo 'strumento di lavoro' ho avuto paura e ho pianto", ha rivelato la moglie di Rocco. La donna ha anche raccontato di aver subito molestie da un direttore di banca, il quale pensava che fosse una facile. Lui ci ha provato, lei gli ha rifilato un bel due di picchi. Tentativo fallito.

A sorpresa Rosa ha svelato un lato molto curioso di Rocco: la gelosia. "Anche se può sembrare assurdo - ha sottolineato la donna -, Rocco soffriva di gelosia. Di notte sognava che lo tradivo e il giorno dopo non mi parlava. Se qualcuno mi guardava, mi accusava di flirtare, e quando andavo in discoteca con le mie amiche pensava che volessi incontrare qualcuno. Poi ha capito che piuttosto che tradire chiudo la relazione, me ne vado".