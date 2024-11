Fabrizio Corona, sfregio a Chiara Ferragni: "Ti do 200mila euro e ti spiego come fare"

03 novembre 2024 a

a

a

Chiara Ferragni spensierata al sole di Roma, circondata dagli amici più stretti, tra cui Veronica Ferraro, Angelo Tropea e Giuseppe "Fudo" Melidona. Il gruppo ha condiviso una serie di storie, foto e video che raccontano momenti divertenti e speciali vissuti tra le strade della Capitale e a Villa Borghese in questi giorni primaverili.

Tra le tante storie pubblicate, ecco un momento in cui Veronica Ferraro si lancia in un'imitazione di Fabrizio Corona, noto per aver spesso diffuso notizie sulla vita privata di Ferragni e Fedez. Non stupisce quindi che l’ex re dei paparazzi abbia colto l’occasione per rispondere alla "provocazione".

In una storia su Instagram, Veronica Ferraro ha condiviso un video esilarante mentre, insieme a Chiara Ferragni, si trovava a Villa Borghese. Qui ne ha approfittato per lanciare una frecciatina ai continui “scoop” di Corona, prendendo in giro il suo stile nel dare “esclusive” o presunte tali. Indossando occhiali da sole in mano e con tono ironico, Ferraro ha esordito imitando l'ex re dei paparazzi: "Vi dico una cosa, questa è un’esclusiva che so soltanto io. Io vi assicuro che sabato pomeriggio Chiara Ferragni era su un risciò. Ho sempre ragione, ho sempre ragione! Io non dico str***. Che cosa è successo quando Chiara è scesa dal risciò? In esclusiva per Gurulandia!". Il tutto - la story parla chiaro - mentre Chiara Ferragni, sullo sfondo, se la rideva. Insomma rideva di Corona.

"Chi arriva al vertice del gruppo di Chiara Ferragni": un ribaltone radicale

E come detto, la risposta di Corona non si è certo fatta attendere. Condividendo la storia Instagram di Ferraro, l'ex re dei paparazzi ha risposto con un commento tagliente, rivolgendosi direttamente a Chiara Ferragni, il suo bersaglio prediletto: "Chiara vieni a Gurulandia, 200mila euro te li do e ti spiego cosa fare per risolvere i tuoi problemi". Volano i consueti stracci.